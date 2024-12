Santa Catarina tem quase 10 mil vagas de emprego abertas pelo Sine Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 03/12/2024 - 10h29 (Atualizado em 04/12/2024 - 01h36 ) twitter

Santa Catarina está com quase 10 mil vagas de emprego abertas, disponibilizadas por meio do Sine (Sistema Nacional de Emprego). As oportunidades abrangem diversas áreas e são direcionadas tanto a candidatos sem experiência quanto a profissionais especializados. O governo estadual está incentivando a busca ativa por empregos, e os candidatos podem acessar as informações e se candidatar através do portal servicos.mte.gov.br/spme-v2.

Essas vagas são um reflexo da recuperação econômica e da demanda crescente por mão de obra em diversos setores no estado. A inscrição online simplifica o processo de candidatura, tornando mais acessível a todos os interessados.

