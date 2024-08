Santa Catarina: sol predomina e calor aumenta neste fim de semana Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 02/08/2024 - 20h24 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h27 ) ‌



Neste fim de semana, Santa Catarina desfrutará de dias de sol e calor, com temperaturas chegando a até 30 graus em algumas cidades. Um sistema de alta pressão em alto-mar garante o tempo firme na maior parte do estado, apesar da presença de nebulosidade no litoral devido à umidade vinda do oceano. No domingo (04), o sol continua, mas a aproximação de uma frente fria pelo Rio Grande do Sul traz aumento na nebulosidade, especialmente nas áreas de divisa, e um leve esfriamento no sul do estado.

