Santa Catarina retoma exportações de carne de frango para a China
15/08/2024 - 07h44 (Atualizado em 16/08/2024 - 01h37 )



Após quase trinta dias de suspensão, Santa Catarina retomou as exportações de carne de frango para a China, um dos principais mercados para o setor avícola do estado. O repórter Lucas Polak, direto de Chapecó, traz mais informações sobre as condições que permitiram a reabertura do mercado chinês e as expectativas do setor para os próximos meses.

