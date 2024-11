Santa Catarina registra quase 130 mil novas vagas de emprego em 2024 Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 31/10/2024 - 09h13 (Atualizado em 01/11/2024 - 01h22 ) twitter

Neste ano, Santa Catarina abriu quase 130 mil vagas de emprego, conforme os dados mais recentes divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Essa significativa criação de oportunidades reflete a recuperação e o crescimento econômico do estado. Acompanhe as informações detalhadas sobre onde estão essas vagas e quais setores estão se destacando na geração de empregos, com a repórter Rachel Schneider.

