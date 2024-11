Santa Catarina registra primeiros casos da nova variante do coronavírus Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 15/10/2024 - 08h17 (Atualizado em 16/10/2024 - 01h36 ) twitter

Santa Catarina confirmou os primeiros casos da nova variante do coronavírus, que foram registrados na cidade de Jaraguá do Sul. A repórter Isabela Corrêa traz mais informações sobre a situação, revelando como os pacientes estão sendo monitorados e as ações de saúde pública para conter a disseminação dessa variante. As autoridades alertam para a necessidade de reforçar os cuidados e seguir as recomendações de prevenção, como o uso de máscaras e a vacinação. Saiba mais sobre os impactos da nova variante no estado e como a população está reagindo.

