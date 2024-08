Santa Catarina registra os menores índices de desemprego e informalidade do país Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 16/08/2024 - 07h56 (Atualizado em 17/08/2024 - 01h27 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Santa Catarina se destaca no cenário nacional com os menores índices de desemprego e trabalhadores informais, conforme os dados recentes divulgados pelo IBGE. O estado mantém um desempenho acima da média nacional, reforçando sua posição como líder em emprego formal no Brasil. A repórter Isabela Corrêa traz mais detalhes ao vivo de Joinville, destacando os fatores que contribuem para esses números positivos e as perspectivas para o futuro do mercado de trabalho catarinense.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.