Santa Catarina registra melhora na ocupação de UTIs e abre novos leitos Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 25/07/2024 - 19h34 (Atualizado em 26/07/2024 - 01h19 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A situação dos leitos de UTI em Santa Catarina apresentou uma leve melhora, com a ocupação geral apresentando sinais de alívio. No entanto, no Grande Oeste, a situação continua crítica, com 100% dos leitos ainda ocupados. Em resposta à demanda, o governo do estado anunciou a abertura de 20 novos leitos. Milena Bender traz as atualizações ao vivo de Chapecó sobre a situação atual e os novos desenvolvimentos no atendimento pelo SUS. Confira.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.