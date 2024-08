Santa Catarina registra mais de 264 mil casos de dengue em 2024 Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 27/08/2024 - 20h19 (Atualizado em 28/08/2024 - 01h41 ) ‌



Santa Catarina já registrou mais de 264 mil casos de dengue em 2024, com mais de 300 mortes confirmadas, de acordo com dados da Secretaria de Saúde. Apesar do avanço da doença, a adesão à vacinação, especialmente à segunda dose, segue abaixo do esperado. Essa baixa adesão preocupa as autoridades de saúde, que alertam para a necessidade de completar o esquema vacinal para uma proteção mais eficaz contra a doença.

