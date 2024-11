Santa Catarina registra 216 mil novas empresas em 2024 Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 18/11/2024 - 08h29 (Atualizado em 19/11/2024 - 01h18 ) twitter

Santa Catarina segue como um dos estados mais empreendedores do Brasil, registrando a abertura de 216 mil empresas somente em 2024. O número supera os anos anteriores e reflete o crescimento econômico da região, impulsionado por setores como tecnologia, comércio e turismo. A jornalista Daniela Ceccon traz os detalhes desse cenário, analisando os motivos do aumento e as perspectivas para os próximos meses no mercado catarinense.

