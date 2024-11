Santa Catarina recebe 661 imóveis com investimento de R$ 86 milhões pelo Minha Casa, Minha Vida Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 21/11/2024 - 20h47 (Atualizado em 22/11/2024 - 01h20 ) twitter

Santa Catarina acaba de ser contemplada com um significativo investimento de quase R$ 86 milhões, destinado à construção de 661 imóveis em 24 cidades do estado. A iniciativa faz parte do programa Minha Casa, Minha Vida, que visa promover o acesso à moradia digna para famílias de baixa renda. Danila Bernardes traz os detalhes dessa conquista para os moradores do estado.

