Santa Catarina produz queijo Grana Padano com tecnologia italiana

Santa Catarina se destaca na produção de um dos queijos mais nobres do mundo: o Grana Padano. Este queijo de alta qualidade pode maturar por até 36 meses antes de chegar à nossa mesa. A receita milenar é aprimorada com tecnologia italiana e matéria-prima local, resultando em um produto de excelência. O repórter Arliss Amaro visitou a fábrica situada no Oeste do estado para nos mostrar todo o processo de produção e os segredos por trás deste queijo único. Confira todos os detalhes dessa combinação de tradição e inovação.

