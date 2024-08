Santa Catarina participa de projeto piloto inédito para preservação e uso sustentável do mar Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 09/08/2024 - 20h39 (Atualizado em 10/08/2024 - 01h23 ) ‌



Santa Catarina será uma das pioneiras no projeto piloto nacional que visa a integração do uso e preservação das áreas litorâneas do país. O objetivo é mapear as potencialidades econômicas e ambientais das regiões costeiras, garantindo uma gestão sustentável dos recursos naturais. Vinícius Sieglitz traz todos os detalhes sobre essa importante iniciativa. Confira.

