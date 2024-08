Santa Catarina gera mais de 12 mil empregos formais em julho Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 29/08/2024 - 08h30 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h21 ) ‌



Santa Catarina alcançou um novo marco em julho, gerando mais de 12 mil novos empregos formais com carteira assinada, de acordo com os dados divulgados recentemente. Esse crescimento reforça a recuperação econômica do estado e a sua capacidade de gerar oportunidades de trabalho. O repórter Geovan Petry traz mais detalhes ao vivo, incluindo as áreas que mais contribuíram para este resultado positivo e a expectativa para os próximos meses.

