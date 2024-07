Santa Catarina em Alerta: Casos de Coqueluche é seis vezes maior do que o registrado em 2023 Aclr|Do canal Programa Ver Mais Oeste no YouTube 29/07/2024 - 16h19 (Atualizado em 30/07/2024 - 01h14 ) ‌



Santa Catarina está enfrentando um surto preocupante de coqueluche, com o número de casos neste ano sendo seis vezes maior do que o registrado no ano passado. De acordo com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE), até o momento foram confirmados 12 casos de coqueluche em 2024, comparados a apenas dois casos ao longo de 2023. O Ver Mais de hoje recebe a médica pneumologista Joana Lunardi para falar mais sobre esse assunto.

