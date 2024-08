Santa Catarina em 1800: a fundação das primeiras colônias alemãs e suas desafios Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 02/08/2024 - 15h25 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h29 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

No início do século XIX, Santa Catarina era um território muito diferente do que conhecemos hoje. Com apenas a cidade de Desterro e três vilas — Laguna, Lages e São Francisco — e uma única estrada de cargueiros ligando São José a Lages, a região enfrentava enormes desafios. A fundação das primeiras colônias germânicas foi uma missão complexa, marcada por dificuldades e esforços significativos. Na segunda reportagem da série "Bicentenário da Imigração Alemã", exploramos essa época histórica e a importância da colonização para o desenvolvimento do estado.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.