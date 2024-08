Santa Catarina é pioneira com nova diretoria para gestão de risco climático Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 22/08/2024 - 21h56 (Atualizado em 23/08/2024 - 01h49 ) ‌



Santa Catarina está dando um passo importante na gestão de riscos climáticos com o lançamento da nova diretoria de gestão de risco e adaptação climática, uma iniciativa pioneira no Brasil. Com 18 dos 27 tipos de ameaças climáticas já registrados no estado, a Secretaria de Proteção e Defesa Civil busca enfrentar e se adaptar a eventos meteorológicos cada vez mais frequentes.

