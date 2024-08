Santa Catarina Day aborda desafios e oportunidades para infraestrutura Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 27/08/2024 - 19h53 (Atualizado em 28/08/2024 - 01h40 ) ‌



O Santa Catarina Day, evento dedicado ao planejamento e desenvolvimento do estado, promove discussões sobre o futuro da infraestrutura e marca o início da criação do plano de logística e transporte de Santa Catarina. Líderes empresariais, autoridades públicas e especialistas do setor se reúnem para debater as principais demandas e soluções para aprimorar a conectividade e a eficiência logística no estado.

