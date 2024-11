Santa Catarina contraria a União e decide não aderir ao convênio de substituição do DPVAT Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 14/10/2024 - 07h52 (Atualizado em 15/10/2024 - 01h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Governo de Santa Catarina decidiu não aderir ao convênio proposto pelo Governo Federal, que prevê a inclusão do DPVAT, o seguro obrigatório para proteção de vítimas de acidentes de trânsito, na cobrança do IPVA. Segundo o governo estadual, a decisão foi tomada para evitar o aumento de taxas para os catarinenses. O comentarista político Upiara Boschi comenta as implicações dessa decisão no cenário político estadual.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.