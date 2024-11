Santa Catarina canta: Joinvilense Gabriela Ferreira chega à final do festival sertanejo Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 05/11/2024 - 22h37 (Atualizado em 06/11/2024 - 01h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Neste domingo, o Santa Catarina Canta - Festival Sertanejo chega à sua grande final, e Joinville tem uma representante na disputa: Gabriela Ferreira, uma das 18 finalistas selecionadas entre mais de mil inscritos. A final será realizada no Trapiche da Beira-Mar Norte, em Florianópolis, com show gratuito de Michel Teló. Gabriela, que está em busca do prêmio, nos conta um pouco de sua trajetória e sua emoção ao representar Joinville no palco. Não perca a chance de conferir este evento histórico e apoiar os novos talentos da música sertaneja de Santa Catarina!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.