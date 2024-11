Santa Catarina Canta - Festival Sertanejo: etapa mesoregional acontece domingo, às 18h, na Liga! Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 18/10/2024 - 17h41 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h23 ) twitter

Neste domingo, Joinville será o palco de uma das etapas do festival Santa Catarina Canta, que promete animar a cidade com o melhor do sertanejo. O evento reunirá cantores selecionados nas categorias geral e infantojuvenil, proporcionando uma oportunidade única para novos talentos da região. Venha prestigiar e torcer pelos artistas locais que representam a rica cultura sertaneja de Santa Catarina. Não perca essa chance de celebrar a música e apoiar os nossos cantores!

