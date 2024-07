Santa Catarina brilha no Prêmio CNA Brasil Artesanal 2024 com 58 amostras de mel Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 25/07/2024 - 20h30 (Atualizado em 26/07/2024 - 01h20 ) ‌



Santa Catarina está marcando presença no "Prêmio CNA Brasil Artesanal 2024", com quase 60 amostras de mel participando do concurso que vai eleger o melhor mel do país. A primeira etapa do concurso foi realizada nesta quinta-feira (25), em Brasília, onde as amostras catarinenses foram avaliadas por especialistas no setor. A repórter Danila Bernardes acompanhou a etapa inicial e traz os detalhes dessa competição que promete destacar o melhor mel do Brasil.

