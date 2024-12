Santa Catarina alerta para prevenção contra dengue no verão Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 03/12/2024 - 20h41 (Atualizado em 04/12/2024 - 01h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com a chegada do verão, o governo de Santa Catarina anunciou aumento de medidas para se preparar diante do esperado nos casos de dengue. As autoridades reforçam o alerta à população sobre os cuidados necessários para evitar a prevenção do mosquito Aedes aegypti, principal transmissor da doença.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.