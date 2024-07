Sander Mecca (Feat. Mia) - 40 Graus

Aclr |Do canal Sander Mecca no YouTube

40 Graus

(Mike Shepstone/ Carlos Toro Montoro/ Alberto Mastrofrancesco/ Claudio Rabello)

Yeah, yeah

Nada mal

A cada dia, a cada vez

Que eu te vejo, ali no play

Eu fico tonto, eu fico mal

É claro que nada é igual

Como se eu andasse no sol sem chapéu

Como se meus dedos tocassem

O inferno e o céu

Por trás do meu óculos ray-ban

Eu te vejo todas as manhãs (Todas as manhãs, todas as manhãs)

Meu amor, esse amor

Dá quarenta graus de febre

Queima pra valer

Queima pra valer

É assim como o sol

Derretendo toda a neve

Dentro de você

Dentro de você

Queria tanto poder perguntar

Mas a resposta, sua resposta qual será?

Se eu fico mudo eu mesmo digo não

Meu amor, esse amor

Dá quarenta graus de febre

Queima pra valer

Queima pra valer

É assim como o sol

Derretendo toda a neve

Dentro de você

Dentro de você

OK, OK

Só mais uma vez

Ando assim até o fim da street

E você me olha mais sweet

Os seus olhos são quase um mar

Que eu queria tanto mergulhar

Sei que isso é um drama

Que eu estou exagerando

Mas não é assim que age quem tem esses anos?

Até eu ter coragem de dizer

Que eu quero, que eu quero você

Que eu quero você

Que eu quero você

Meu amor, esse amor

Dá quarenta graus de febre

Queima pra valer

Queima pra valer

É assim como o sol

Derretendo toda a neve

Dentro de você

Dentro de você

Meu amor, esse amor

Dá quarenta graus de febre

Queima pra valer

Queima pra valer

É assim como o sol

Derretendo toda a neve

Dentro de você

Dentro de você

Mas a resposta não sei qual será

Queria perguntar

Ficha Técnica Vídeo:

Direção: Breno Kruse

Direção de Fotografia: Pedro Knoll

1º Assistente de Câmera: André Tashiro

2ª Assistente de Câmera: Mariana Valentina

Edição: Breno Kruse

Ficha Técnica Áudio:

Direção Artística: Marcos Maynard

Arranjo: Thomas Alexander

Mixagem e Masterização: Dalton Vicente

Gravado no Estúdio Artístico Maluly

