Alôôô, meu povo! Tamo de volta com o gás todo!

No nosso SalsichaCast de hoje você vai conhecer mais sobre a vida do Alex Sanots, ex-jogador profissional de futebol & CEO do Galo Maringá (Antigo Aruko Sports).

Vem comigo, que aqui tem tubaína e torresminho!

