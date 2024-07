Salomão Ostetto conta mais sobre implantes no Ver Mais Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 23/07/2024 - 15h24 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h40 ) ‌



No programa Ver Mais, o especialista Salomão Ostetto revela todos os detalhes sobre implantes dentários, abordando desde o processo de colocação até os benefícios a longo prazo. Conhecido por sua vasta experiência na área, Ostetto explora as inovações tecnológicas e os cuidados necessários para garantir o sucesso do tratamento. Com uma abordagem clara e informativa, ele responde às perguntas mais frequentes sobre implantes, oferecendo insights valiosos para quem está considerando o procedimento. Não perca a chance de se atualizar sobre o que há de mais recente e eficaz no mundo dos implantes dentários!

