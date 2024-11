Salário mínimo: um retrato da desigualdade e da dificuldade de viver no Brasil | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 22/11/2024 - 07h37 (Atualizado em 23/11/2024 - 01h47 ) twitter

Criado na década de 1930 e regulamentado em 1940 durante o governo de Getúlio Vargas, o salário mínimo foi pensado para garantir o sustento básico do trabalhador e de sua família. Contudo, o contexto econômico mudou drasticamente, e hoje ele já não atende plenamente às necessidades fundamentais da população. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos (Dieese), o salário mínimo ideal para sustentar uma família de quatro pessoas deveria ser de R$ 6.769,00, quase cinco vezes o valor atual de R$ 1.412,00.

Esse cálculo do Dieese considera itens básicos como alimentação, saúde, transporte e educação, tomando como base o preço da cesta básica de outubro. No entanto, a previsão para 2025 é de um reajuste que levará o salário mínimo a R$ 1.509,00, ainda distante do valor considerado necessário para uma qualidade de vida digna. Para o governo, cada real acrescido ao salário mínimo representa um impacto de R$ 422 bilhões nas contas públicas, refletindo o desafio de equilibrar políticas sociais e financeiras.

O tempo de trabalho necessário para suprir apenas a alimentação também expõe o descompasso. Um trabalhador precisou, em média, de 105 horas de trabalho em outubro para adquirir a cesta básica. Isso equivale a mais de duas semanas e meia de jornada, considerando turnos de oito horas diárias de segunda a sexta-feira. Essa realidade levanta a pergunta: como o brasileiro tem conseguido pagar suas contas diante desse cenário de desequilíbrio entre renda e custo de vida?

