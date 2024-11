Salão do Imóvel e TechCon 2024: novos principais eventos do setor imobiliário no Sul Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 28/11/2024 - 20h50 (Atualizado em 29/11/2024 - 01h18 ) twitter

Até domingo, 1º de dezembro, Chapecó é palco de dois grandes eventos do setor imobiliário e da construção civil: o Salão do Imóvel e o TechCon 2024. Com expectativa de atrair milhares de visitantes, as feiras apresentam as últimas tendências, inovações e lançamentos. Milena Bender traz todos os detalhes ao vivo do Parque Efapi, onde a movimentação é intensa. Não perca a oportunidade de conhecer os novos horizontes para o mercado de imóveis e construção no Sul do Brasil!

