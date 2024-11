Salão de beleza no centro de Uberlândia é alvo de furto e tem equipamentos e documentos levados Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 23/11/2024 - 11h39 (Atualizado em 25/11/2024 - 01h23 ) twitter

Um salão de beleza localizado na Praça Rui Barbosa, região central de Uberlândia, foi alvo de criminosos na madrugada desta quarta-feira. O circuito de segurança registrou a ação, que mostra dois homens se aproximando do local. Enquanto um permanece de vigia, o outro utiliza uma ferramenta para serrar as grades do portão e invadir o estabelecimento.

Do interior do salão, os assaltantes levaram dois notebooks, um celular, produtos da recepção e uma pasta contendo documentos. Segundo o proprietário, que mantém o comércio há cerca de cinco anos, esta foi a primeira vez que enfrentou esse tipo de situação. O prejuízo estimado é de R$ 15 mil a R$ 20 mil, mas a preocupação maior está relacionada às informações contidas nos documentos furtados.

Para reforçar a segurança, o empresário afirmou que pretende contratar uma ronda e instalar câmeras com tecnologia mais avançada. A região onde o crime ocorreu é uma das mais movimentadas da cidade, o que levanta alerta para a vulnerabilidade de comércios na área central. A polícia segue investigando o caso.

