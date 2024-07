Saiba tudo sobre o resultado das eleições venezuelanas Aclr|Do canal Record News no YouTube 29/07/2024 - 11h04 (Atualizado em 30/07/2024 - 01h02 ) ‌



O presidente do Conselho Nacional Eleitoral venezuelano (CNE) anunciou, durante a madrugada, a vitória de Nicolás Maduro na eleição presidencial do país. Com 80% da apuração concluída, o CNE afirma que o atual presidente obteve 51,2% dos votos, contra 44,2% do opositor Edmundo González Urrutia. Os outros candidatos teriam ficado com 4,6% dos votos. Se a reeleição for confirmada, maduro ficará mais seis anos no poder. A oposição, no entanto, diz que houve fraude na apuração. a popular líder opositora, Maria Corina Machado, impedida de disputar a presidência devido a uma inabilitação política, disse que a votação violou todas as normas. Danielle Ayres, Coordenadora da Pós-Graduação em Relações Internacionais da UFSC, comenta sobre o assunto.

