Saiba Tudo Sobre o 15º Encontro da Imprensa Catarinense em Chapecó Aclr|Do canal Programa Ver Mais Oeste no YouTube 01/08/2024 - 16h32 (Atualizado em 02/08/2024 - 01h54 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Chapecó se prepara para receber o 15º Encontro da Imprensa Catarinense, um evento que promete reunir cerca de 500 profissionais da área de comunicação neste sábado. Com o objetivo de promover a troca de experiências e discutir as tendências do setor, o encontro será um ponto de encontro essencial para jornalistas e comunicadores de toda a região.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.