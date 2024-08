Saiba tudo sobre a Mpox, que é considerada emergência global de saúde Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 20/08/2024 - 13h07 (Atualizado em 21/08/2024 - 01h15 ) ‌



No estado de São Paulo, os casos da doença Mpox aumentaram cerca de 250%. A Organização Mundial da Saúde declarou emergência devido ao avanço do vírus e à identificação de uma nova cepa mais transmissível. Entre janeiro e julho deste ano foram confirmados 315 casos na região. O vírus Mpox tem como hospedeiros esquilos e outros roedores. Os sintomas incluem dores no corpo, febre alta, calafrios e feridas na pele. A transmissão ocorre por contato direto entre pessoas ou através do compartilhamento de objetos. Existem duas vacinas disponíveis contra o vírus, uma produzida na Dinamarca e outra nos Estados Unidos. Desde o ano passado foram aplicadas 29 mil doses no Brasil. O Ministério da Saúde está negociando a compra adicional de 25 mil doses para grupos considerados vulneráveis.

