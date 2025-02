Saiba quem é o homem apontado como mandante da morte de delator do PCC Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 13/02/2025 - 09h54 (Atualizado em 15/02/2025 - 01h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil de São Paulo identificou Emílio Carlos Gongorra Castilho, conhecido como "Cigarreiro", como o suspeito de ser o mandante do assassinato do empresário Vinícius Gritzbach. O crime aconteceu no dia 8 de novembro no Aeroporto Internacional de São paulo, em Guarulhos. . Castilho está ligado ao PCC e ao Comando Vermelho. Ele anteriormente teria participado de um Tribunal do Crime envolvendo Gritzbach, quem prometeu devolver dinheiro ao “Cigarreiro” para escapar da morte, mas não cumpriu a promessa.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.