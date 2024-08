Saiba quem é o brasileiro que virou celebridade com os treinos mais incríveis da internet Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 05/08/2024 - 00h32 (Atualizado em 05/08/2024 - 01h05 ) ‌



O preparo físico e a força fizeram do brasileiro Lucas um fenômeno na internet. Em pouco mais de um ano, ele viu o número de seguidores saltar de milhares para 7 milhões. Lucas da Silva é mineiro, passou a infância no litoral de São Paulo e foi com a mãe para os Estados Unidos quando tinha 15 anos. Assim que terminou o ensino médio, ele se alistou na Marinha e ganhou esse corpão. Veja!

