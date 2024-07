Saiba qual é a postura correta para usar o celular e computador Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 23/07/2024 - 11h19 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h20 ) ‌



Para quem tem o costume de passar horas mexendo no celular ou no computador, é necessário ter cuidado. Caso não tenha uma postura corporal correta, pode causar sérios danos à saúde. Ortopedistas relatam o aumento no número de pessoas com problemas na coluna, nas mãos, nos dedos, no punho e em outras áreas. Por isso, de acordo com o ortopedista Lucas Leite, quanto mais o pescoço estiver reto e menos inclinado para frente melhor. Além disso, segundo ele, é necessário fazer uma pausa a cada uma hora com alongamento.

