Saiba os direitos dos passageiros que tiveram voos cancelados em Florianópolis 13/08/2024 - 11h13 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h47 )



O aeroporto de Florianópolis enfrentou um fechamento de cerca de 18 horas nesta segunda-feira devido a problemas com uma aeronave na pista. Mais de 80 voos foram afetados, causando transtornos significativos para os passageiros. O repórter Gabriel Prada está ao vivo para explicar o que fazer nesses casos e como lidar com os problemas resultantes do fechamento do aeroporto. Além disso, o diretor do Procon Florianópolis, Alexandre Luz, e a diretora do Procon de SC, Michele Alves, irão fornecer orientações detalhadas sobre os direitos dos passageiros e como buscar compensação por voos cancelados.

