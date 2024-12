Saiba mais sobre o projeto da "Times Square" na Marechal Deodoro em Curitiba Aclr|Do canal Grands no YouTube 07/12/2024 - 12h00 (Atualizado em 08/12/2024 - 01h12 ) twitter

O presidente do Sindicato das Empresas de Publicidade Externa do Estado do Paraná, Romerson Faco, comenta sobre o Distrito de Mídia da rua Marechal Deodoro, projeto apelidado do Times Square de Curitiba.

O projeto, anunciado no fim de julho pela prefeitura de Curitiba e o decreto que permite sua criação foi assinado por Rafael Greca em novembro.

