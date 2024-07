Saiba Mais sobre Implantes Imediatos com o Dr. Natanael Chagas da Odonto Top Aclr|Do canal Programa Ver Mais Oeste no YouTube 15/07/2024 - 16h03 (Atualizado em 16/07/2024 - 01h22 ) ‌



No quadro "Fala Doutor", vamos desvendar tudo sobre os implantes imediatos. O Dr. Natanael Chagas, da Odonto Top, explica o que são esses implantes, suas vantagens em relação aos procedimentos tradicionais e as condições ideais para realizá-los. Descubra também as diferenças entre implantes unitários e protocolos, possíveis contraindicações e os cuidados essenciais antes e após o procedimento.

