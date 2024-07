Saiba mais sobre a hemorragia intracerebral, quadro que levou Tony Ramos à UTI | O Hospital Responde

Aclr |Do canal Domingo Espetacular no YouTube

Há um mês, o renomado ator Tony Ramos teve que passar por uma cirurgia de drenagem de hemorragia intracerebral, que é um procedimento para retirar o coágulo formado no cérebro. Agora, o quadro do ator é estável e ele está em recuperação em casa. Esse sangramento que ocorre dentro do crânio pode causar fortes cefaleias, náuseas, crises epilépticas, vômitos, falta de equilíbrio, letargia, desmaios e até déficit neurológico. A cirurgia é sempre necessária? Pode deixar sequelas? Como evitar? Em O Hospital Responde de hoje (15), Pedro Paulo Mariani, neurocirurgião do Hospital Moriah, tira essas dúvidas e muitas outras sobre a hemorragia.

