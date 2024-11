Saiba como vivia o chefe da maior quadrilha de assaltos a banco do Brasil Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 17/11/2024 - 13h00 (Atualizado em 19/11/2024 - 01h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Roubos milionários, assaltos cinematográficos e sequestro de aeronaves. Saiba como vivia no mundo no crime o megatraficante conhecido como o grande chefe da maior quadrilha de assaltos aos bancos do Brasil. Aos 40 anos, Guilherme Costa Ambrozio seria também o elo entre o PCC e uma facção gaúcha. O criminoso era monitorado pela inteligência da Polícia Civil e morreu durante um confronto armado com policiais de elite da polícia paulista. O grupo criminoso é apontado como responsável por 23 assaltos do tipo no Brasil e até no Paraguai.

#recordeuropa #cidadealerta #quadrilha

---

Siga-nos em:

‌



🔹 FACEBOOK: https://facebook.com/recordeuropa

🔸 INSTAGRAM: https://instagram.com/recordeuropa​

‌



🔹 TWITTER: https://twitter.com/tvrecordeuropa

🔸 LINKEDIN: https://linkedin.com/company/recordeuropa

‌



🔹 TIKTOK: https://tiktok.com/@recordeuropa

🔸 SITE: https://recordeuropa.com

Assista à RECORD EUROPA:

📺 MEO 192 | NOS 177 | VOD 134 | NOWO 125

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.