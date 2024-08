Saiba como tratar hérnia de disco, problema que causa dores na coluna Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 08/08/2024 - 11h32 (Atualizado em 09/08/2024 - 01h24 ) ‌



Cada vez mais brasileiros que sofrem com dores na coluna, que podem ser hérnia de disco. Os sintomas da hérnia incluem dor, alteração da sensibilidade e perda de força. Globalmente, 15% da população é afetada por esse problema, sendo mais comum entre pessoas com idades entre 29 e 45 anos. O SUS registrou mais de 1,5 milhão de atendimentos relacionados a essa condição em um ano. Os médicos indicam que o problema tende a aumentar devido ao envelhecimento populacional e hábitos prejudiciais à saúde da coluna. A maioria dos casos pode ser tratada sem cirurgia através do fortalecimento muscular, atividade física regular e uso controlado de medicamentos.

