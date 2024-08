Saiba como sacar seu abono salarial de até dois salários mínimos | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 30/08/2024 - 09h40 (Atualizado em 31/08/2024 - 01h58 ) ‌



Mais de 150 mil trabalhadores ainda não sacaram o valor do PIS/Pasep, totalizando cerca de R$ 131 milhões disponíveis para resgate. Para ter direito ao abono salarial, é necessário atender aos seguintes critérios: estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, ter recebido até dois salários-mínimos de remuneração mensal e ter exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias no ano de 2022.

O prazo para o saque do benefício vai até 27 de dezembro deste ano. A consulta sobre a disponibilidade do valor pode ser feita através da Carteira de Trabalho Digital e no portal Gov.br. Os trabalhadores que ainda não realizaram o saque devem verificar se atendem aos requisitos e resgatar o valor disponível o quanto antes.

