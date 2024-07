Saiba como lavar as mãos corretamente Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 16/07/2024 - 11h33 (Atualizado em 17/07/2024 - 01h22 ) ‌



Um hábito que ficou forte na pandemia, mas precisa ser reforçado em qualquer momento do ano é a higiene correta das mãos. Nessa época fria do ano é importante manter o hábito, pois há proliferação de vírus e bactérias causadoras de doenças respiratórias. O certo é lavar as mãos para evitar o contágio de doenças, mas caso não esteja em um lugar adequado, o álcool em gel resolve bem. A quantidade tem de ser suficiente para esfregar bem as mãos, envolvendo toda a superfície.

