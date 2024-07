Saiba como identificar se o combustível está adulterado Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 24/07/2024 - 11h55 (Atualizado em 25/07/2024 - 02h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma operação policial revelou uma quadrilha que falsificava combustíveis. A adulteração era feita pela troca do etanol, o álcool, por um outro mais barato, o metanol. Ele causa prejuízos ao carro e para a saúde do frentista, como a cegueira irreversível. Se o motorista desconfiar do combustível que está sendo usado para abastecer o carro dele, ele pode pedir para o frentista fazer um teste rápido. Além disso, é importante abastecer em postos de confiança, que já estão há mais tempo no mercado.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

Publicidade

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.