Saiba como funcionava o engenhoso esquema de assaltos da 'Mainha do Crime' em SP

Novas informações sobre a ação da 'Mainha do Crime' nos assaltos na zona sul de São Paulo. É a terceirização do crime. Suedna Barbosa Carneiro montou um esquema que surpreendeu até especialistas em crime. Ela entregava aos ladrões o kit assalto com armas, mochilas de entregador e até bicicletas. Em troca, ela encomendava tipos de celulares específicos para os bandidos. Quando recebia os aparelhos, ela vendia em um site na internet.

