Saiba como funciona o scanner, tecnologia que ajuda no combate ao tráfico de drogas em portos Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 28/07/2024 - 22h13 (Atualizado em 29/07/2024 - 01h15 )



O Domingo Espetacular mostra como funcionam os scanners utilizados por agentes de fiscalização em portos, auxiliando a inspeção de possíveis carregamentos irregulares vindos do tráfico internacional - por exemplo, quantidades de droga escondidas em meio a produtos ordinários para driblar a segurança. Dos 45 scanners operados no Brasil, 17 estão no porto de Santos (SP).

