Saiba como foi a conversa entre o piloto e a torre de comando

07/02/2025 - 14h11 (Atualizado em 08/02/2025 - 01h11 )

O piloto do avião que caiu na manhã desta sexta-feira (7) em uma avenida do bairro da Barra Funda, em São Paulo, tentou voltar ao Campo de Marte, aeroporto de onde decolou. O comandante de outra aeronave relatou como foi a conversa entre o tripulante do avião acidentado e a torre de comando. Para analisar as possíveis causas desse acidente, conversamos com o especialista e piloto, Luiz Eduardo Pita.

