Saiba como ficam os financiamentos após a alta da Selic

Com a nova alta da taxa Selic, realizar o sonho de comprar a casa própria deve ficar mais caro, já que interfere no valor dos financiamentos. E a expectativa pra 2025 da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e poupança é que deve haver uma redução de cerca de 17% na distribuição desse crédito imobiliário em relação ao ano passado. Para fazer uma análise sobre os impactos dessa nova taxa de juros no mercado, conversamos com a coordenadora de projetos de construção do FGV Ibre, Ana Maria Castelo.

