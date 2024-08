Saiba como as usinas solares no Oeste de SC estão transformando o futuro energético Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 30/07/2024 - 09h13 (Atualizado em 31/07/2024 - 01h40 ) ‌



No SC Inovação e Desenvolvimento, edição desta terça-feira (30), saiba como as usinas solares no Oeste Catarinense, a estão se expandindo rapidamente, colocando Santa Catarina como um dos estados brasileiros que se destacam na adoção de energias renováveis. A potência dos raios solares está impulsionando o estado em direção a um futuro mais verde e sustentável. No programa SC Inovação e Desenvolvimento, vamos explorar como essa expansão está moldando o panorama energético local e contribuindo para um futuro mais sustentável. Descubra os benefícios ambientais e econômicos dessa tecnologia e como ela está posicionando Santa Catarina na vanguarda da energia solar no Brasil.

