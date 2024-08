Safra gaúcha 2023/2024: estado pode colher 37 milhões de toneladas de grãos Aclr|Do canal Record RS no YouTube 17/08/2024 - 15h27 (Atualizado em 18/08/2024 - 01h43 ) ‌



A safra de grãos deste ano foi melhor que a do ano anterior, apesar da enchente de maio que atingiu as lavouras. O estado deve colher 37 milhões de toneladas do produto e recuperar a terceira posição no ranking do país.

