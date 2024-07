Sabotagem paralisa transporte em Paris pouco antes da abertura dos Jogos Olímpicos Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 26/07/2024 - 11h05 (Atualizado em 27/07/2024 - 02h13 ) ‌



Na cidade de Paris, a poucas horas da abertura dos Jogos Olímpicos, uma sabotagem afetou a rede ferroviária francesa de alta velocidade. Autoridades informaram que o objetivo do ataque foi interromper as viagens para os jogos. Várias linhas estão comprometidas e incêndios criminosos foram registrados nos cabos elétricos. Cerca de 800 mil pessoas devem ser afetadas ao longo do final de semana.

